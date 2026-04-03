El Govern asegura que el plan de choque del bus interurbano ahorra casi 6.000 toneladas en un año

Archivo - Varias personas en la estación de autobuses Fabra i Puig mientras continúa la suspensión del servicio de Rodalies, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha asegurado que el plan de choque del bus interurbano ha permitido ahorrar 5.982 toneladas de emisiones de CO2 gracias a las 68 actuaciones que se han ejecutado en todo el territorio, que representan el 93% del total.

En un comunicado este viernes, explican que el plan, que se inició el verano pasado, prevé un total de 73 mejoras financiadas con 17 millones de euros, de los cuales 9 proceden del Fondo Climático.

Las actuaciones desplegadas han priorizado el refuerzo de los corredores con más demandas y la mejora de las conexiones con centros sanitarios y educativos: en la demarcación de Barcelona se han completado el 90% de las actuaciones previstas; en Girona, el 93%, y en Tarragona y Lleida el 100%.

Con las actuaciones ejecutadas se prevé un incremento de la demanda de unos 2,7 millones de viajeros anuales, lo que equivaldría "a evitar, aproximadamente, 2.250.000 desplazamientos en vehículo privado".

Las actuaciones con origen o destino a la demarcación de Barcelona se calcula que pueden conllevar un ahorro de unos 2.900 vehículos que entran y salen cada día de la capital catalana.