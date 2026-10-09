Govern, Ayuntamiento, CC.OO. y UGT guardan un minuto de silencio en Barcelona por Olga y Maricarmen

Autoridades durante el minuto de silencio por Olga Matute y Maricarmen Abascal ante el Ayuntamiento de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Barcelona se han sumado al minuto de silencio convocado este viernes por los sindicatos CC.OO. y UGT en la plaza Sant Jaume para homenajear a Maricarmen Abascal y Olga Matute tras su fallecimiento.

Han asistido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, y varios cargos de ambas instituciones, así como representantes de CC.OO. y UGT.

Tras guardar el minuto de silencio, los sindicatos han leído un manifiesto en el que han reclamado a las instituciones que "atiendan el clamor social y la movilización" por la vivienda para evitar nuevas historias como la de Maricarmen y el resto de víctimas.