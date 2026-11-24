La consellera Sílvia Paneque en la rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado comprar 460 viviendas a BuildingCenter y LivingCenter Activos Inmobiliarios por 40,28 millones de euros y pasarán a formar parte del parque público de alquiler asequible "de manera permanente".

La mayoría están en municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado, por lo que la compra "refuerza el parque público allí donde hay más necesidad de vivienda asequible y esta necesidad está acreditada", informa en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

El Consell ha encargado la compra a la Agència de l'Habitatge de Catalunya, que ya gestiona los pisos en régimen de cesión, y la compra permitirá mantener el uso social "más allá de la cesión".

Además, la operación permitirá a las personas que residen en estos edificios continuar viviendo sin depender de "una cesión temporal" y con estabilidad.

La operación se financiará a través de los fondos prodedentes de las subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado y de los recursos que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.