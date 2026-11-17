La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras el Consell - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu de la Generalitat ha acordado este martes crear la Comisión de Lecturas de Educación Básica y Bachillerato, que permitirá a los centros recuperar las lecturas obligatorias en Bachillerato de cara al curso 2027-2028 y hará una "selección con garantía de calidad, pluralidad e independencia".

Tendrá 10 miembros: 4 de la Conselleria de Educación y FP y 6 de entidades de referencia (2 del Institut d'Estudis Catalans, una de la Institució de les Lletres Catalanes, 2 del Col·legi de docents i professionals de la lectura y 1 de prestigio en la crítica literaria), informa el Govern tras el Consell Executiu.

Sus funciones serán elaborar orientaciones para la educación primaria y ESO, con criterios de complejidad creciente a lo largo de la educación básica, y establecer los criterios de selección de las lecturas de Bachillerato.

Estos criterios serán establecer lecturas comunes en Lengua Catalana y Literatura y Lengua Castellana y Literatura, una lectura de centro (que se elige según el criterio pedagógico), lecturas para las materias de modalidad de Literatura Catalana, Castellana y Dramática e itinerarios de lectura para otras materias de Bachillerato.

El Govern ha señalado que en esta etapa posobligatoria se deberá tener en cuenta la calidad literaria y la relevancia dentro del patrimonio literario; la adecuación al currículum vigente; la diversidad de épocas, géneros, autorías y temáticas con el equilibrio entre autores y autoras, y la disponibilidad de las obras en diversas ediciones.

FOMENTAR REFERENTES LITERARIOS

La Generalitat quiere evitar que la lectura "pierda peso, recuperar el hábito lector y fomentar referentes literarios compartidos", y reforzar las competencias del alumnado a través de lecturas de obras enteras.

La comisión hará una primera propuesta de lecturas comunes de primero y segundo de Bachillerato antes del 31 de marzo de 2027, para facilitar la aplicación a partir del curso 2027-2028.