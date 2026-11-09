El Govern destina 600.000 euros a obras de conservación de Sant Climent de Taüll (Lleida)

Sant Climent de Taüll - GOVERN

LLEIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha destinado 600.000 euros para ejecutar ls obra de conservación de la cubierta de la iglesia de Sant Climent de Taüll, que serán gestionadas desde el Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

La intervención, que tendrá una duración aproximada de 6 meses, comportará el cierre temporal del monumento al público a partir del 30 de noviembre, informa el departamento este lunes en un comunicado.

La actuación tiene como objetivo garantizar la conservación de la cubierta y corregir las deficiencias detectadas en el conjunto: los trabajos permitirán mejorar la estanqueidad y reforzar los elementos de madera de la estructura histórica.

La intervención da continuidad a los estudios previos desarrollados durante 2025 sobre los elementos de madera de la cubierta, que han incluido el diagnóstico del estado de conservación de la estructura y la toma de muestras para estudios.

Durante las obras, Sant Climent de Taüll estará cerrada al público, pero se mantendrán abiertas el resto de iglesias del conjunto románico de la Vall de Boí y el Centre del Romànic de la Vall de Boí, donde se puede visitar la experiencia inmersiva 'Els ulls de la història'.