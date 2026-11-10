El Govern entiende la reivindicación de la huelga y pide que se desarrolle en convivencia

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que entienden la reivindicación de fondo de la huelga general convocada para este miércoles y ha pedido que, más allá de garantizar el derecho de los que quieran hacer huelga y los que quieran ir a trabajar, se desarrolle en un marco de convivencia.

"Escuchamos y entendemos la inquietud. Hay una preocupación y un problema real por parte de la ciudadanía, y lo afrontamos de cara aportando soluciones en forma de recursos" para dar respuesta al problema de acceso a la vivienda, ha subrayado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Tras manifestar que deben escuchar y no quedarse quietos ante esta problemática, ha defendido que el Govern está aportando recursos y políticas públicas en favor del derecho a la vivienda, cuestión que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, fijó como una prioridad de su legislatura, ha constatado.

SERVICIOS MÍNIMOS

Con independencia de que entienden lo que se deriva de la huelga, ha explicado que el trabajo del Govern es garantizar el derecho a la huelga, el cumplimiento de los servicios mínimos y que la jornada se desarrolle en un marco de convivencia y civismo.

Para lograrlo, harán seguimiento y pondrán en marcha todos los dispositivos operativos necesarios para garantizarlo y no está previsto que en la agenda de los consellers del Govern haya actos públicos ni de trabajo, tampoco que nadie del Ejecutivo catalán participe en la manifestación de la tarde.

Al preguntársele qué papel ejercerán los Mossos d'Esquadra durante la jornada, Paneque ha concretado que tienen las mismas instrucciones que en cualquier otra huelga o movilización, que es actuar con la justa proporcionalidad para garantizar la convivencia.

Sobre que se hayan establecido servicios mínimos del 25% del servicio en horas punta del transporte público y en CAPs, ha detallado que en otras huelgas de estas características, como la de 2010, se determinó el mismo porcentaje.