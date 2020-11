El Govern estudia permitir salidas del municipio en fin de semana para ir a ver espectáculos

Ponsa: "Yo no hubiera querido cerrar la cultura"

La Generalitat estudia permitir desplazamientos a otro municipio durante el fin de semana --como excepción al confinamiento municipal por el Covid-19-- para asistir a espectáculos culturales en Catalunya.

Lo ha explicado la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press: "Es uno de los temas que está incluido en el plan de reanudación, también lo consideramos".

"Del mismo modo que fuimos capaces de encontrar una solución al toque de queda, es probable que también la podamos encontrar aquí", ha afirmado, en referencia a la previsión que permitía a cines, salas de conciertos, teatros y auditorios terminar los espectáculos a las 22 horas --en lugar de a las 21-- antes de su cierre.

Ha dicho que no adelantará la fecha hasta que no se celebre una reunión del Govern, y que muchos establecimientos culturales "no pueden abrir de un día para el otro" sino que necesitan unos días de preparación: por ejemplo, los cines deben tener unos días previos para preparar y publicar las carteleras.

DECRETO Y CAMPAÑA

Ponsa ha explicado que el Govern trabaja en un decreto de espacios culturales responsables, que tiene previsto aprobar este martes y que tiene el objetivo de asegurar que los culturales son "espacios comprometidos con hacer las cosas bien hechas".

También iniciará una campaña institucional para fomentar la reapertura del sector, y ha vuelto a remarcar que la cultura es segura porque "no ha habido ningún brote" en los espacios culturales.

NO HUBIERA CERRADO

Además, ha reconocido que ella no hubiera querido cerrar la cultura, porque cree que se estaban tomando todas las medidas anti-Covid necesarias, y que "a lo mejor" se precipitó al anunciar que la cultura podría abrir cuando la rt llegara a 0,9.

Ha remarcado que la Conselleria defendió que el sector cultural se mantuviera abierto y que cuando el Govern dedicó cerrarlo pidió "recursos para acompañar el cierre y un horizonte para reabrir".

Sin embargo, ha defendido que el contexto de pandemia va más allá de un sector, que está determinado por las autoridades sanitarias que son a las que se les piden responsabilidades cuando los datos no son buenos y que "hay que ser solidario y comprensivo".

SALAS DE CONCIERTO

Sobre el estado de las salas de concierto, Ponsa ha explicado que ha habido "una descoordinación" porque caían dentro de las competencias de la Conselleria de Interior, junto con el ocio nocturno.

Han separado estas dos modalidades y están trabajando para reabrir las salas de conciertos, pero ha reconocido que quizá han llegado "un poco tarde".

BARCELONA "SE PRECIPITÓ"

Además, la consellera cree que el Ayuntamiento de Barcelona "se precipitó" al afirmar que no celebraría la cabalgata de reyes por las calles de la ciudad, y asegura que hay varias soluciones en las que los consistorios están trabajando.

"Me sorprendió enterarme por las noticias", ha dicho, y ha explicado que el Procicat aprobará unos parámetros generales para la celebración de las cabalgatas y que el objetivo es que sean un poco más abiertas y presenciales, aunque depende de la situación epidemiológica.