El Govern firma un acuerdo de financiación de 2 millones con Pangea Propulsion

Archivo - El conseller de Empresa Miquel Sàmper en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha formalizado un acuerdo de financiación de 2 millones de euros para la empresa catalana Pangea Propulsion, especializada en el desarrollo de sistemas de propulsión espacial, de los cuáles ya se ha movilizado 1 millón de euros en una primera fase.

La operación se ha articulado a través de Avançsa, en el marco de la línea de financiación Innova Creixement, que tiene entre sus objetivos impulsar proyectos del sector espacial con un impacto en la autonomía estratégica, informa el Govern este lunes en un comunicado.

El conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicado que el acuerdo es un ejemplo de la ambición de Catalunya de liderar en el sector espacial a través de la innovación, la colaboración y proyectos que contribuyan a "atraer talento, generar ocupación y reforzar la soberanía tecnológica".

El acuerdo permitirá a Pangea Propulsion a avanzar en su plan de crecimiento industrial y tecnológico, con el objetivo de reforzar sus capacidades industriales y tecnológicas tanto en Barcelona como en Alguaire (Lleida).

El consejero delegado de la compañía, Adrià Argemí, ha afirmado que contar con apoyo institucional es "clave" en la fase de crecimiento en la que se encuentra Pangea Propulsion, lo que permitirá ampliar las capacidades de pruebas y fabricación de los productos de la empresa catalana.