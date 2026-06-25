El Govern hace efectivo el acuerdo con el Cicac y actualiza un 11% los módulos del turno de oficio

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Cicac, Roger Montoliu, durante la firma del acuerdo el 30 de diciembre de 2025 - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha hecho efectivo este jueves el acuerdo alcanzado en diciembre de 2025 entre el Govern y el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) para recuperar progresivamente el poder adquisitivo de los profesionales del turno de oficio y ha actualizando un 11% los módulos, ha informado el departamento en un comunicado.

La mejora es el resultado de sumar la actualización anual del IPC (2,5%) y el primer tramo previsto en el acuerdo plurianual alcanzado entre el Govern y el Cicac (8,5%) con el objetivo de avanzar hacia una mejora progresiva de las condiciones económicas del servicio.

El acuerdo establece que este mismo esquema se repita en 2027, 2028 y 2029, garantizando una continuidad que permitirá consolidar progresivamente la recuperación del poder adquisitivo del colectivo.

EL ACUERDO

El acuerdo, firmado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Cicac, Roger Montoliu, prevé incrementar en 22,8 millones de euros la dotación destinada al sistema entre los años 2026 y 2029, a razón de 5,7 millones de euros anuales, con el objetivo de compensar la pérdida acumulada de poder adquisitivo registrada entre 2011 y 2025.

Para hacer efectivo este acuerdo, el departamento ha realizado un incremento de los módulos del 2,5% previsto en el convenio de colaboración para el año 2026, que supone aproximadamente 2,3 millones de euros y, para hacerlo, este mes de junio ha hecho un pago extraordinario de 2,3 millones de euros, que permitirá aplicar un incremento de un 11% a las actualizaciones de mayo de 2026.

La segunda medida corresponde al despliegue del acuerdo firmado en diciembre entre el Govern y el Cicac, que prevé destinar 5,7 millones de euros adicionales al sistema durante 2026, que se distribuirán en siete mensualidades entre los meses de junio y diciembre.

GOVERN

Esta actualización beneficiará a los más de 5.000 profesionales inscritos en el Turno de Oficio y Asistencia al Detenido (TOAD) de Catalunya.

En este sentido, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha subrayado que "no se trata solo de un incremento presupuestario, sino de hacer justicia con unos profesionales que durante años han visto cómo sus compensaciones perdían poder adquisitivo mientras continuaban garantizando un servicio esencial para la ciudadanía".

CICAC

El presidente del Cicac, Roger Montoliu, ha asegurado que "este acuerdo hace justicia con un colectivo que durante demasiado tiempo no ha visto reconocida adecuadamente su labor" y consolida un proceso de mejoras que en los últimos años ha permitido comenzar a revertir esta situación.

Además, ha destacado que los profesionales del Turno de Oficio merecen desde hace tiempo "un marco más estable, más digno y más coherente" con la función esencial que desempeñan y que permite garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia y al ejercicio efectivo del derecho de defensa.