El Govern impulsa los aeropuertos de Reus (Tarragona) y Girona para distribuir el beneficio turístico

Representantes institucionales presentes en la V Jornada de Connectivitat Aèria de Aena y Turespaña en Reus (Tarragona) - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha puesto en valor el peso de los aeropuertos regionales, como el de Reus (Tarragona) y Girona, que permiten diversificar y desconcentrar flujos de pasajeros y favorecen la desestacionalización del turismo, lo que contribuye a generar actividad económica durante todo el año y "distribuir mejor" los beneficios en Catalunya.

Así lo ha expresado el secretario de Empresa de la Generalitat, Jaume Baró, este miércoles durante la V Jornada de Connectivitat Aèria organizada por Aena i Turespaña en Reus, que ha contado también con la presencia de la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó; el director general de Turespaña, Miguel Sanz; la directora de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, o el director general d'Aeroports Públics de Catalunya, Jordi Candela.

"Los aeropuertos regionales catalanes son una pieza estratégica: ya no son una alternativa, sino una parte esencial de la conectividad del futuro, y ayudan a desestacionalizar y generar actividad durante todo el año", ha defendido Baró, quien ha añadido que también permiten hacer más eficiente el sistema e impulsan la competitividad, la inversión y el talento, recoge el Govern en un comunicado.

En este contexto, los aeropuertos de Reus y Girona han mantenido hasta una veintena de reuniones con aerolíneas internacionales durante la jornada, que se celebrado en Reus entre el 28 y 29 de abril, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de conexión.

"En un contexto europeo en el que muchos grandes aeropuertos están al límite de su capacidad, los aeropuertos regionales se convierten en una pieza esencial para garantizar el crecimiento y equilibrio del sistema", explica el Govern.

En concreto, la Agència Catalana de Turisme (ACT) del Departamento de Empresa y Trabajo, ha participado este miércoles en jornada organizada por Aena i Turespaña en Reus, y que ha reunido a representantes institucionales, gestores aeroportuarios y compañías del sector para analizar los retos y oportunidades.

El encuentro ha incluido también mesas redondas y sesiones de trabajo sobre la situación actual del sector aéreo, las perspectivas de futuro, la planificación de rutas o la sostenibilidad y cooperación entre destinaciones y aerolíneas.