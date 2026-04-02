El Govern impulsa un programa para iniciativas agroalimentarias en espacios protegidos

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque - GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 2 abril 2026 14:30
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GIRONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha presentado este jueves el programa 'Fet al Parc', enfocado en valorar y mejorar la comercialización de las iniciativas agroalimentarias y artesanales sostenibles vinculadas a los espacios naturales protegidos y que contribuyen a su conservación.

En la presentación este jueves en el camping Les Medes de L'Estartit (Girona), la consellera Sílvia Paneque ha explicado que el programa "distingue y da visibilidad a aquellas iniciativas productivas que actúan en coherencia con los valores naturales y del territorio", informa la Conselleria en un comunicado.

Se estima que unos 250 productores podrán acogerse al programa, suscribiendo un acuerdo voluntario comprometiéndose a adoptar prácticas que fomenten la biodiversidad y la restauración de la naturaleza y, a cambio, el Departamento les ofrecerá asesoramiento y acompañamiento en la implementación de técnicas más sostenibles.

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