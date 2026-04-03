El Govern impulsa una subsede del CAR en Bagà (Barcelona) para reforzar el alto rendimiento

El conseller de Deportes, Berni Álvarez, y el alcalde de Bagà (Barcelona), Lluís Casas - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Deportes de la Generalitat ha firmado el protocolo de intenciones con el Ayuntamiento de Bagà (Barcelona) para desarrollar una subsede del Centre d'Alt Rendiment (CAR) destinada al entrenamiento en altura en el Coll de Pal, para reforzar el modelo catalán de alto rendimiento.

El proyecto se enmarca en el nuevo Pla d'Alt Rendiment de Catalunya y responde a la voluntad de consolidar un sistema en red, con el CAR de Sant Cugat como eje central y nuevos equipamientos complementarios que permitan dar respuesta a las necesidades específicas de cada disciplina deportiva, informa el departamento en un comunicado este viernes.

La subsede del Coll de Pal se concibe como un centro de excelencia para el entrenamiento en hipoxia natural, aprovechando las condiciones óptimas de un entorno situado a más de 2.000 metros de altura, con el objetivo de mejorar la preparación de los deportistas catalanes y posicionar Catalunya como referencia para estancias deportivas internacionales.

El conseller de Deportes, Berni Álvarez, ha afirmado que el proyecto es "una apuesta clara del Govern para llevar el alto rendimiento a todo el territorio y aprovechar el potencial único" de Catalunya.

Además, ha destacado la ubicación de esta subsede: "El Coll de Pal nos permite hacer un salto cualitativo en la preparación de nuestros deportistas. No se trata solo de entrenar mejor, sino de generar un ecosistema que conecte deporte, territorio y oportunidades".

PROYECTO

El protocolo establece un marco de cooperación institucional para avanzar en el desarrollo del proyecto, con el compromiso del departamento de liderar la definición del modelo, la redacción de los proyectos técnicos y la captación de estancias.

El proyecto se desplegará en diversas fases, que incluyen el estudio de viabilidad, la adecuación de instalaciones y la consolidación del centro con proyección internacional, así como la posible construcción de una pista de atletismo en Bagà.