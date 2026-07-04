El Govern impulsa la transformación sostenible de alojamientos turísticos con ayudas de 21 millones

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en su visita a los apartamentos Cel·les Abat Marcet, en Montserrat (Barcelona) - GOVERN

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha impulsado la transformación sostenible de alojamientos turísticos con ayudas por valor de 21 millones de euros para proyectos de ahorro y reutilización de agua y eficiencia energética y economía circular, que han financiado 156 proyectos alrededor de Catalunya (64 de eficiencia energética y 92 de ahorro de agua).

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha visitado este sábado los apartamentos Cel·les Abat Marcet, en Montserrat (Barcelona), que han recibido subvenciones de dos líneas de ayudas, y ha remarcado el "compromiso" del Govern por hacer un turismo mejor y más sostenible, ha informado en un comunicado.

Según el conseller, estas actuaciones demuestran que la sostenibilidad "es una variable clave" en las inversiones estratégicas para reforzar la competitividad del sector turístico a medio plazo.

La línea de ayudas de ahorro y reutilización de agua, financiada con recursos del impuesto sobre las estancias en alojamientos turísticos, ha beneficiado a 92 proyectos de 86 empresas, y ha movilizado una inversión de 14,4 millones de euros que permitirá reducir cerca de un 20% el consumo de agua de estos establecimientos.

Con respecto a la línea de eficiencia energética y economía circular, ha permitido impulsar 64 proyectos con una inversión global de 30,7 millones de euros, con actuaciones que incluyen la rehabilitación energética de edificios, la renovación de sistemas térmicos y la mejora de la eficiencia de la iluminación, con una reducción prevista de consumo de energía superior al 51%.

"MODELO MÁS SOSTENIBLE"

Sàmper ha destacado que estas ayudas permiten llegar a todo el territorio y acompañar a las empresas turísticas en "su modernización, reducción de emisiones y transición hacia un modelo más sostenible, eficiente y competitivo".

Según el Govern, estas ayudas son especialmente relevantes en el caso del agua en contexto de sequía y estrés hídrico, ya que permitirán reducir el consumo y las emisiones asociadas al ciclo integral del agua, estimadas en cerca de 79 toneladas anuales de CO2.

Respecto a la energía, los proyectos permitirán evitar anualmente más de 12.600 toneladas de CO2 gracias a la reducción del consumo, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.