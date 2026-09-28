El Govern invertirá 2,5 millones para mejorar las infraestructuras del IRB CatSud en Tarragona

La aportación económica permitirá ampliar las instalaciones en el Hospital Universitari Joan XXIII - GOVERN

TARRAGONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha anunciado una inversión de 2,5 millones de euros destinada a la mejora y ampliación de las infraestructuras de investigación biomédica del Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud) en el Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

El proyecto quiere "superar las limitaciones de espacio actuales" y dotar al centro de instalaciones modernas, sostenibles y funcionalmente integradas para el desarrollo de investigación básica, traslacional y clínica de vanguardia, informa la Conselleria de Investigación y Universidades en un comunicado este lunes.

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha destacado que esta inversión "reafirma el compromiso firme del Govern con una investigación biomédica de excelencia en todo el país".

"El potencial científico de Catalunya se construye y se despliega a lo largo del territorio y reforzar un polo de investigación de referencia en las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre es esencial para garantizar la cohesión territorial y la equidad en el acceso a la innovación en salud", ha añadido.

La consellera ha afirmado que "apostar por la investigación desde el territorio y para el territorio es apostar directamente por la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, acelerando el traslado de los avances científicos en la práctica clínica" y en los hospitales.

La aportación económica permitirá ampliar las instalaciones en el Hospital Universitari Joan XXIII, aumentando la superficie un 60% hasta los 2.000 metros cuadrados e incorporado laboratorios de alta bioseguridad.a