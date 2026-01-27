El Govern y Japón acuerdan reforzar la innovación en tecnologías de información y comunicación

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, tras el acuerdo de este martes - GOVERN

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación de la Generalitat, Núria Montserrat, ha suscrito en Kyoto un acuerdo de cooperación con la organización japonesa Advanced Telecommunicatiosn Research Institute International (ATR) para reforzar la colaboración en investigación avanzada, tecnologías digitales y supercomputación y trabajar en una hoja de ruta de actividades común en 2026 y 2027.

Montserrat ha valorado el acuerdo de este martes al afirmar que Japón es un país "líder mundial en el desarrollo de tecnologías", por lo que esta colaboración permite avanzar en la misión del Govern de convertirse en una de las 50 regiones más innovadoras de Europa en el horizonte 2030, informa el Govern en un comunicado.

Ha añadido que será determinante para "generar sinergias positivas" en áreas estratégicas junto con Japón, un aliado clave de la Unión Europea en el ámbito digital y de investigación, según ella.