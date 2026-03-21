El Govern y jóvenes pescadores impulsan un plan para "garantizar" el futuro del sector

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, durante el encuentro - GENERALITAT

BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha participado este sábado en una jornada de trabajo con jóvenes pescadores de menos de 40 años en la que se han recogido propuestas de cara al nuevo Plan de relevo generacional 2026-2029, ha informado el Govern en un comunicado.

Ordeig ha destacado que este encuentro fomenta la participación activa de los jóvenes y ha remarcado que es "esencial" centrar los esfuerzos en el futuro de la pesca en Catalunya que, afirma, como el resto del sector agroalimentario, vive un momento que marcará su devenir.

La falta de relevo generacional en el sector pesquero catalán es una tendencia compartida en el conjunto del mediterráneo y, en Catalunya, en los últimos 20 años se ha perdido más de la mitad de la flota pesquera, que ha pasado de las 1.311 embarcaciones a las 573 actuales, y según las propias cofradías de pescadores, en Catalunya actualmente hay 235 jóvenes menores de 40 años que se dedican a la pesca profesional.

NUEVO PLAN

Uno de los bloques de la jornada ha permitido hacer balance de las medidas del plan vigente como las ayudas para la adquisición de la primera embarcación pesquera que ha beneficiado a 7 jóvenes pescadores a lo largo de los tres años con un importe total de 1.032.450 euros y el impulso de la formación a distancia con nuevas tecnologías.

Ordeig ha destacado que el plan de relevo del sector pesquero "da respuesta a las demandas del sector" y ha puesto en valor la necesidad de reconocer la pesca como profesión estratégica y garantía de un pescado local fresco de calidad.

Ha añadido que hasta ahora "el objetivo principal era facilitar el acceso a la profesión" pero, apunta, se ha constatado que lo más importante es garantizar la viabilidad del sector, por lo que reclama a las instituciones europeas un reconocimiento de la pesca catalana y el apoyo necesario para mantener el sector.