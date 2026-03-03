El Govern y Microsoft impulsan el uso de IA en la mejora de los servicios públicos

Imagen con el secretario de Telecomunicaciones, Albert Tort, y el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, durante el MWC. - MICROSOFT

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El Govern de la Generalitat, a través de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital, y Microsoft han renovado su colaboración para impulsar la implementación de soluciones digitales que mejoren la eficacia y eficiencia de los servicios públicos, con el foco en las soluciones de Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad y la gobernanza de datos.

La colaboración entre ambas entidades ha sido formalizada este martes por el secretario de Telecomunicaciones, Albert Tort, y el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, en el marco del Mobile World Congress (MWC) que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta el jueves, explica la compañía en un comunicado.

El acuerdo, continúa Microsoft, establece las bases para identificar colaboraciones entre ambas entidades en materia de transformación tecnológica, e incluye un compromiso específico para explorar oportunidades de trabajo conjunto en el área de capacitación digital.

Así, desde el Govern y la compañía tecnológica estudiarán la puesta en marcha de iniciativas de formación en el ámbito educativo y un programa de capacitación de torno a la IA para los empleados públicos de la Generalitat.

También colaborarán en el desarrollo y adopción de tecnologías digitales para la promoción del catalán en el entorno digital, en el marco del Plan Nacional para la Lengua y las estrategias de digitalización de la Generalitat.