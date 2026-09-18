El Govern modificará leyes para ejercer tanteo y retracto en locales comerciales estratégicos

Inauguración del Foro Europeo de las Ciudades y el Comercio Local. - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo que estudiará qué leyes modificar para que ayuntamientos catalanes puedan ejercer el tanteo y retracto en locales comerciales estratégicos para preservar su actividad.

Lo ha dicho en la inauguración del Foro Europeo de las Ciudades y el Comercio de Proximidad, celebrado en el marco de la Capitalidad Europea del Comercio Local que acoge la ciudad este año, junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, y el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López.

Ha afirmado que la iniciativa nace con la voluntad de "proteger los ejes comerciales estratégicos de Catalunya" y que permitirá estudiar y analizar nuevas herramientas de preservación de los comercios más relevantes del territorio que no quieren que desaparezcan, en una medida que Collboni también ha anunciado de forma específica para Barcelona a través de un fondo dedicado al mismo objetivo.

"Introducir el tanteo y retracto es anticiparse a la jugada. Es ver lo que está pasando y llegar a la conclusión que no nos gusta y tenemos que tomar medidas que pongan fin a esta situación", ha sostenido en referencia a la pérdida de locales emblemáticos.

Ha avanzado que ya están trabajando en una metodología con 22 capitales de comarca catalanas, de la mano de los ayuntamientos, para identificar ejes comerciales, así como elaborar inventarios de locales vacíos para disponer de datos para hacer "planes de comercio para tomar las mejores decisiones y que tengan incidencia".