El Govern muestra su respeto a la campaña de médicos contra horas extras y apela a la negociación

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha manifestado su respeto a todas las reivindicaciones impulsadas por los sindicatos médicos estatales y de Catalunya contra las horas extras, pero ha apelado a la negociación para seguir avanzando en la mejora de sus condiciones laborales, expresa en un comunicado este martes.

El departamento ha recordado que el III Acuerdo del Institu Català de Salut, firmado por SATSE, UGT, CC.OO. y Metges de Catalunya, ha comportado mejoras sustanciales en materia de jornada, descansos y complementos retributivos, como el incremento superior al 30% del precio de la hora de guardia, aunque reconoce que esto no significa que todos los problemas estén resueltos.

"El Departamento es consciente de que más allá de las cuestiones laborales, existen situaciones que siguen generando preocupación entre los profesionales: la presión asistencial, la organización de las guardias, la dificultad para conciliar la vida profesional y personal y la necesidad de reforzar la autonomía clínica", indica el comunicado.

Por ello, el Departamento defiende haber impulsado un grupo de trabajo para abordar el modelo organizativo alternativo al sistema de guardias 24 horas, donde han sido convocadas todas las organizaciones sindicales y patronales con representación, y en el que Metges de Catalunya ha declinado participar.

Además, el Govern ha negado que Catalunya "haya estado ausente del diálogo", al considerar que los últimos años han estado marcados por acuerdos, inversiones y medidas orientadas precisamente a mejorar las condiciones laborales y profesionales de los médicos.

"El futuro del sistema sanitario pasa también por transformar los modelos organizativos, reforzar el liderazgo clínico, reducir la burocracia, incrementar la capacidad de decisión de los profesionales y generar entornos laborales más atractivos y sostenibles", asegura.