Govern y municipios de la Conca del Ripoll (Barcelona) se alían para adaptar políticas de empleo

El Govern y los municipios de la Conca del Ripoll se alían para adaptar políticas de ocupación. - GENERALITAT

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) y los 8 municipios de la Conca del Ripoll (Barcelona) han estrenado el modelo de concertación para adaptar las políticas de empleo al territorio, informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

Han suscrito el acuerdo el secretario de Trabajo, Paco Ramos; el director del SOC, Francesc Castellana; los alcaldes de Sabadell, Marta Farrés; de Badia, Josep Martínez; de Barberà, Francisco Javier Garcès; de Castellar, Yolanda Rivera; de Cerdanyola, Carlos Cordón; de Montcada i Reixac, Bartolomé Egea; de Ripollet, Luis Manuel Tirado, y de Sant Quirze, Elisabeth Oliveras.

Castellana ha explicado que este protocolo "se inscribe en una visión de país que entiende que la concertación territorial de las políticas activas de empleo son una pieza central para un modelo más moderno, eficiente y eficaz".

Con la firma de este protocolo, la Conca del Ripoll se convierte en el primer territorio de Catalunya que desarrolla formalmente el modelo para mejorar la planificación, gestión e impacto de políticas públicas, optimizando recursos, evitando duplicidades y adaptando las actuaciones a las necesidades reales del mercado.

La Conca del Ripoll es uno de los principales motores económicos de Catalunya, con más de 444.000 habitantes, 180.000 puestos de trabajo (cerca del 5% de la ocupación total del territorio) y más de 11.500 empresas ubicadas en 49 polígonos de actividad económica.

Esta zona concentra el 42% de los puestos de trabajo del Vallès Occidental y destaca por su industria, con un peso del sector manufacturero cuatro puntos por encima de la media catalana y una diversificación que abarca la metalurgia, productos químicos, caucho y plástico, así como las industrias alimentarias y tecnológicas.