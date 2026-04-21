El Govern no concreta cuándo conoció que se investigaba al jefe de gabinete de Illa

La portavoz del Govern, Silvia Paneque, durante una rueda de prensa en la Generalitat de Catalunya, a 21 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La rueda de prensa sucede mientras se está investigando judicialmente al jefe de gabinete de Salva - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, no ha concretado cuándo conoció el Govern la investigación judicial abierta al jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Eduard Rivas, por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona).

"No le puedo dar una fecha cierta. En estos casos, la notificación es a la persona o personas investigadas. En cualquier caso, no puedo dar una fecha exacta de conocimiento", ha dicho al preguntársele por esta cuestión en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, y tampoco ha concretado si han conocido el caso este mismo martes.

Ha subrayado que la investigación sobre Rivas atañe a unos hechos vinculados a una "responsabilidad anterior" a la de jefe de gabinete, y que es él mismo el que tiene toda la voluntad de colaborar para esclarecer los hechos.

Sobre si Rivas ha puesto a disposición su cargo, o sobre si Illa ha pedido detalles al jefe de gabinete sobre la investigación, ha dicho desconocerlo: "Desconozco las conversaciones que haya podido haber en el ámbito privado entre el jefe de gabinete y el presidente".

Ha negado que en el Govern estén preocupados por este tema, y ha señalado que el presidente Illa ha ratificado su confianza en Rivas: "Máxima colaboración para esclarecer todos los hechos en esta investigación. Y el propio presidente ya ha ratificado su confianza respecto a su jefe de gabinete".

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

Desde la oposición han pedido al Govern que tome medidas y dé explicaciones sobre el caso, y Paneque ha replicado a las críticas apelando a la presunción de inocencia de Rivas.

"Esperamos que los grupos parlamentarios, como en otras investigaciones de este tipo, atiendan a la presunción de inocencia. Y segundo, que valoren ese ánimo que ha expresado de máxima colaboración para esclarecer estos hechos, precisamente en beneficio del propio Eduard Rivas", ha dicho.