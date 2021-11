El Govern permite grupos burbuja de hasta 20 personas en centros de día

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las consellerias de Derechos Sociales y Salud han actualizado las medidas Covid-19 de los centros de día de personas mayores y personas con discapacidad y se amplía a 20 el número máximo de personas permitidas en unidades estables de convivencia, según las posibilidades organizativas de cada centro.

La "prioridad es recuperar la normalidad" en la actividad una vez superada la última ola producida por la variante Delta del coronavirus, manteniendo todavía medidas de prevención y seguridad, informa el Ejecutivo catalán en un comunicado este viernes.

Asimismo, los departamentos responsables de la gestión de la pandemia de Covid-19 en estos centros recomiendan tener unidades de convivencia más pequeñas, de entre seis y diez personas.

Otra novedad es que en los centros de día integrados en una residencia podrán constituir grupos estables con usuarios del centro residencial y del centro de día, que serán atendidas por profesionales exclusivos que conformarán el grupo estable.

CASOS POSITIVOS

Ante un caso positivo en un centro de día de personas mayores, los usuarios correctamente vacunados o que hayan superado la enfermedad en los últimos seis meses que sean contactos estrechos dejarán de ir al centro hasta que pasen dos semanas o hasta que el brote esté controlado, y tendrán que vigilar los síntomas y someterse a pruebas PCR.

En el caso de las personas con discapacidad usuarias de una centro de día que sean contactos estrechos pero estén correctamente vacunadas no tendrán que hacer cuarentena y podrán ir al centro, pero tendrán que vigilar los síntomas durante dos semanas y hacerse pruebas PCR.

En cuanto a las personas no vacunadas o incorrectamente vacunadas, y las que no han pasado la enfermedad en los últimos seis meses, tendrán que hacer cuarentena en su domicilio durante 14 días, realizándose también pruebas PCR.

PROFESIONALES

Los profesionales que sean contactos estrechos y que estén correctamente vacunados o hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses no tendrán que hacer cuarentena pero se realizarán pruebas PCR seriadas para detectar posibles infecciones asintomáticas.

Podrán seguir trabajando siempre que los resultados de los test sean negativos y no tenga síntomas; mientras que aquellos profesionales considerados contactos estrechos que no estén vacunados, parcialmente vacunados o que no hayan pasado la enfermedad en los seis meses previos, tendrán que hacer cuarentena en su domicilio durante 14 días.

CRIBADOS

Respecto a los cribados a profesionales, la "elevada" cobertura vacunal entre los usuarios y los profesionales que trabajan en ella permite, según el Govern, un replanteamiento de los cribados a los trabajadores, voluntarios y alumnos en prácticas: se les hará una PCR quincenal a aquellos que estén correctamente vacunados.

A los profesionales no vacunados, sin la pauta completa o que no haya pasado la enfermedad en los tres meses previos se les realizará una PCR semanal; y una PCR tras 21 días o más de ausencia por vacaciones y permisos, entre otros.