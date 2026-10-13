El Govern pone en marcha un nuevo servicio de bus entre El Pont de Suert y Vielha (Lleida)

Inauguración del servicio de bus - CONSELLERIA DE TERRITORIO

LLEIDA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha puesto en marcha un nuevo servicio de bus entre El Pont de Suert y Vielha (Lleida), informa en un comunicado este martes.

La nueva línea ofrece cuatro expediciones diarias por sentido los días laborables y tendrá un coste anual estimado de 125.000 euros.

Los buses paran en El Pont de Suert, el cruce de Les Bordes, Vilaller, el cruce Senet - Aneto, el instituto de Vielha y la parada central a Vielha.