El Govern prevé licitar este verano la pacificación de la N-II en Mataró (Barcelona) por 9 millones

Illa durante el acto. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat prevé licitar este verano la pacificación de la carretera N-II a la altura de Mataró (Barcelona), por 9 millones de euros, iniciando los trabajos el próximo invierno.

Así lo han anunciado en el acto de presentación del Conveni Maresme en Mataró (Barcelona) a los alcaldes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

Illa ha destacado que las decisiones se han tomado desde el diálogo con los ayuntamientos, y ha asegurado que habrá "un efecto transformador relevante" en la movilidad de la comarca.

"Tardará 3-4 años en hacerse todo esto, en desarrollarse. Iremos por etapas, porque es una actuación de 384 millones de euros en 2 ejes de comunicación muy vitales para la comarca", ha afirmado el presidente.

En diciembre de 2025, el Govern autorizó el convenio para la mejora de la N-II y la C-32 en la comarca del Maresme (Barcelona), con una partida de 384 millones de euros entre 2025 y 2032 por parte del Gobierno central.

El Conveni financia los gastos vinculados a la redacción de estudios y proyectos, la ejecución de las obras y las asistencias técnicas necesarias vinculadas y personal.

Paneque ha destacado la apuesta por el transporte público, además de las propias infraestructuras nuevas, y ha apuntado que las actuaciones tendrán ventajas en términos de sostenibilidad, movilidad activa y "urbanismo del siglo XXI".

LA NUEVA N-II

Las obras de la N-II transformarán más de 40 kilómetros en 16 términos municipales, con una inversión total prevista de 180 millones de euros, reduciendo la carretera a 1 carril por sentido con nuevas rotondas; configurando un nuevo carril bici y de peatones continuo en toda la comarca, y mejorando la accesibilidad de estaciones y paradas de bus.

También se instalarán pantallas acústicas y nuevos pasos de conexión a la N-II, así como trabajos de la mejora de la accesibilidad, como la nueva pasarela de peatones en Sant Pol de Mar, en ejecución por 400.000 euros, y se instalarán placas fotovoltacias en antiguos peajes y en túneles.

SELVA MARÍTIMA

El Govern prevé también la creación de un corredor de bus rápido en la zona marítima de La Selva, ya en la provincia de Girona, como un corredor de bus rápido entre Blanes y Lloret de Mar, y una vía ciclista de 6,1 kilómetros que dará continuidad al del Maresme.

Está previsto que se liciten las obras correspondientes a estas actuaciones próximamente, con una inversión de más de 25 millones de euros.

Actualmente, la N-II presenta tramos que alcanzan los 30.000 vehículos diarios, mientras en otro no supera los 10.000, y las estimaciones indican que la pacificación, junto a la mejora de la conectividad de la C-32, permitirá reducir en hasta 10.000 vehículos diarios el tráfico en los puntos de más intensidad.

MEJORAS EN LA C-32

Para favorecer la conectividad de la C-32, el Govern ha adjudicado la redacción de los nuevos proyectos de enlaces de la carretera en Teià, Premià de Mar, Cabrils-Vilassar de Mar, y la compleción de los de Alella-El Masnou y Sant Andreu de Llavaneres.

En paralelo, se está completando la redacción del estudio informativo para mejorar la conectividad de la autopista en el entorno de Calella y Pineda de Mar, con la intención de someterlos a información pública a partir de otoño.

La inversión total prevista para todas estas actuaciones de la C-32 es de 150 millones de euros.

OTRAS ACTUACIONES EN LA C-32

Asimismo, se están ejecutando las obras de la rotonda de acceso a la C-32 en Alella, con 900.000 euros de presupuesto, y se prevé licitar este año las de la rotonda de Sant Andreu de Llavaneres.

La mejora del enlace con la C-61 con la C-32 entre Arenys de Mar y Arenys de Munt está en fase de proyecto; la conexión entre la N-II y la C-32 en Arenys de Mar se licitará este año por 2 millones, y la conexión entre las mismas vías por el Camí del Crist, entre Premià y Vilassar, prevé movilizar 10 millones en coordinación con la Diputación de Barcelona.