El Govern promueve el voto de los 287.700 extranjeros residentes en las municipales

Publicado 03/12/2018 15:00:47 CET

Amorós lamenta que no podrán votar 566.840 personas, el 9% de los electores

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha impulsado una campaña para promover el voto en las próximas elecciones municipales entre los 287.732 extranjeros residentes en Catalunya que tendrán derecho, entre los que hay 247.200 procedentes de la UE y 40.532 de uno de los 12 países con los que España tiene acuerdo de reciprocidad.

El secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós, ha considerado que se trata de un "tema fundamental para la democracia" y para lograr una representatividad política real, y ha lamentado que calculan que 523.992 personas no tendrán acceso por no ser de un país en el que hay acuerdo de reciprocidad, y otros 42.849 por no tener los años de residencia requeridos, con lo que quedarán fuera 566.841, el 9% de los electores.

Ha considerado estos acuerdos como una mala vía para el derecho a voto ya que dependen de la política del país de origen y la del Estado español: "Lo que te da acceso a voto es pertenecer a una sociedad, no la política de tu país de origen", y por ejemplo discrimina a personas que proceden de una dictadura, haciéndole llevarla dentro de la mochila.

A partir del pasado sábado, pueden manifestar su voluntad de votar los ciudadanos de la UE que están inscritos en el padrón, mientras que es necesario tener además cinco años de residencia si se procede de Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Islandia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, República de Corea Trinidad y Tobago y Chile, y tres si para Noruega --los 12 países con acuerdo--.

EL 11% DEL CONJUNTO

Ha destacado que hay otros 377.000 catalanes que podrán votar y que tienen una historia personal migratoria --tras la que han obtenido la nacionalidad--, y sumándose a los cerca de 300.000 extranjeros residentes alcanzan el 11% de los electores, por lo que ha pedido a todas las candidaturas políticas municipales que "hablen a todos los ciudadanos, también a este 11%", y cuenten con todos.

En el resto de elecciones --autonómicas y estatales-- hay 855.000 personas extranjeras en Catalunya que no pueden votar (el 16%), lo que se debe a la Constitución, que los limita a los convenios de reciprocidad, por el "complicadísimo acceso a la nacionalidad española que marca la legislación para muchas personas".

PROPUESTA DE LEY AL CONGRESO

Ha considerado esta vía como muy restrictiva, y ha explicado que desde Catalunya elaboran una propuesta de ley que prevé llevar en cerca de un año al Congreso para reducir de diez a cinco los años necesarios de nacionalidad continuada.

También estudian jurídicamente una propuesta de la plataforma El Racisme ens Tanca para pedir excepción de los exámenes para casos de analfabetismo o de personas que no tuvieron acceso a la educación en su país de origen.

Estos exámenes tienen, para Amorós, "una idea muy limitante de la ciudadanía, con una homogeneidad cultural", y por ejemplo piden a un cantante o los ingredientes de una paella, y ha añadido que no están en contra de que haya exámenes y una formación, pero creen que ésta debería ser sobre derechos laborales y derechos de los migrantes, por ejemplo.

El director de la Oficina para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat, Adam Majó, ha alertado de que es "un problema de toda la sociedad" que haya vecinos que no pueden votar, lo que perjudica a todo el mundo porque el gobierno que surja tendrá menos representatividad.