El Govern recibe una misión de expertos de la OCDE para mejorar su cooperación al desarrollo

El conseller Duch interviene en un taller de intercambio de conocimientos con expertos de la OCDE. - GOVERN

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha recibido esta semana una misión de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de representantes de las regiones de Emilia-Romaña (Italia), Quebec (Canadá) y Escocia (Reino Unido) para analizar y detectar oportunidades de mejora en la cooperación al desarrollo descentralizada de Catalunya.

Según ha informado la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior en un comunicado este viernes, la visita se enmarca en el proyecto 'Reconfiguració de la cooperació al desenvolupament descentralitzada a Catalunya', impulsado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) y alineado con el Plan director de cooperació al desenvolupament 2023-26.

Durante la semana, la delegación se ha entrevistado con los principales actores del sistema catalán y este viernes participa en un taller de intercambio de conocimientos en el que el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha reivindicado que Catalunya es "uno de los referentes de la cooperación descentralizada", aunque ha advertido de que ello no les exime de revisarse.

Duch ha justificado el acompañamiento de la OCDE por su rigor, su capacidad de análisis para tomar decisiones basadas en la evidencia y su influencia en los debates internacionales, y ha destacado la mirada comparada con Quebec, Emilia-Romaña y Escocia, regiones con "políticas de cooperación propias, maduras e innovadoras" con las que compartir convicciones sobre el papel de los gobiernos subestatales en la gobernanza global.

Asimismo, el conseller ha defendido que el compromiso de Catalunya con la justicia global, los derechos humanos y la igualdad es "un compromiso de hechos", recordando que el presupuesto de la ACCD ha pasado de 40,6 millones de euros en 2023 a 85,6 millones en 2026.

TALLER E INFORME FINAL

El taller de este viernes aborda las prioridades políticas, los instrumentos y la rendición de cuentas, y las alianzas necesarias, además de contrastar los resultados preliminares de una encuesta a administraciones públicas, ONG y otros agentes sobre sus perfiles, motivaciones, modelos de cofinanciación y sostenibilidad.

En la jornada también intervienen altos cargos del Departament como Agustí Fernández de Losada, Andrea Costafreda y Gerard Graells, junto a la delegación de la OCDE (integrada por Stefano Marta, Marcos Díaz Ramírez y Rachel Morris) y los revisores internacionales Gian Luigi Lio (Emilia-Romaña), Mario Brière (Quebec) y Tasha Boardman (Escocia), que durante la semana se han reunido con ayuntamientos, la Diputació de Barcelona, el Fons Català de Cooperació, universidades, empresas, ONG, departamentos de la Generalitat y representantes del Parlament.

El proyecto se estructura en torno a tres ámbitos prioritarios (políticas y estrategias, información y seguimiento, y coordinación y colaboración) y culminará con la publicación de un informe de la OCDE que incluirá una evaluación del modelo catalán, un análisis comparado, recomendaciones y un plan de acción a corto, medio y largo plazo.