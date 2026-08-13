El Govern registra 459 incidencias de conectividad y suma 746 municipios a su servicio telefónico

Archivo - Vista de una torre de alta tensión - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto que el Govern puso en marcha en octubre de 2025 en el marco del 'Protocol TelcoCat' para mejorar la conectividad y la gestión de incidencias de telecomunicaciones, ha registrado 459 incidencias y cuenta con 746 municipios adheridos, un 78,8% del total, informa la Generalitat en un comunicado este jueves.

Este proyecto incluye al Govern, las "principales" operadoras privadas de Catalunya y los ayuntamientos, de manera que los consistorios disponen de un canal telefónico directo con las operadoras para comunicar incidencias en la conectividad, mientras que la Generalitat trabaja como intermediaria.

La línea telefónica que se ha habilitado conecta a los ayuntamientos con las operadoras, entre las cuales se encuentran Vodafone, Telefónica, Orange, además de otras como Cellnex, Vera, Conecta Wireless, Bivid Telecom, Nexia, Onivia, Parlem, Catalunya Telecom, Adamo y la asociación Feceminte.

El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, ha explicado que este programa "cambia el paradigma de la forma de gestionar las incidencias de telecomunicaciones que había hasta el momento".

COBERTURA MÓVIL

Según Tort, el 64,05% de las incidencias están relacionadas con la cobertura móvil, seguidas de problemas con la banda ancha (17,64%), afectaciones que combinan la cobertura y la banda ancha (13,51%) y la cobertura TDT (4,79%).

Este servicio ha sido de "gran utilidad" para los municipios pequeños, especialmente durante los meses de invierno, cuando se concentran más afectaciones en las telecomunicaciones a causa de los fuertes vientos o chubascos.

Desde su inicio se han registrado 917 llamadas y, de todas las incidencias recogidas, 88 de ellas han sido recurrentes, lo que, según Tort, evidencia "la necesidad de hacer más robusta la red de telecomunicaciones".

Es por eso que la Dirección General de Infraestructuras Digitales ha reforzado su equipo con 2 personas encargadas del seguimiento de las actividades vinculadas al servicio telefónico.

NUEVAS ESTRATEGIAS

El análisis de las incidencias ha hecho que el Govern habilite otras medidas para garantizar la continuidad del servicio ante posibles afectaciones, como el despliegue de la red de fibra óptica de titularidad pública, que tiene más de 8.000 kilómetros; o el proyecto 'XCAT Connecta', que vinculará más de 6.100 sedes y equipamientos públicos de la Generalitat.

El seguimiento de las incidencias también pone de manifiesto la importancia de continuar mejorando el mantenimiento de las infraestructuras existentes, añade el Govern, especialmente en las torres, los nodos y los sistemas de alimentación.

Desde la creación del 'Protocol TelcoCat' se han celebrado 5 reuniones de coordinación de las 2 mesas que incluye del protocolo: la Mesa de Seguimiento del Estado de las Telecomunicaciones (TSET) y la Mesa de Conectividad de Catalunya (TCC), que planifica el despliegue de telecomunicaciones e impulsa inversiones.

Actualmente se está trabajando en la plataforma web InfoConnecta, que permitirá a los ayuntamientos obtener una fotografía completa en tiempo real de las incidencias registradas, disponiendo de una visión compartida entre los municipios, la Generalitat y las operadoras.