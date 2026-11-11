El Govern se reivindica en la COP31 de la ONU como aliado para hacer frente al cambio climático

El conseller Duch, en la inauguración del Pabellón del Mediterráneo en la COP31 de Naciones Unidas - GOVERN

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha intervenido en varias sesiones de trabajo de la COP31, la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se celebra en Antalya (Turquía), donde ha explicado las actuaciones que lleva a cabo el Govern, al que ha presentado como aliado en esa lucha.

Posicionar a Catalunya como actor de referencia en la gobernanza multinivel para combatir efectos del cambio climático es uno de los objetivos que Duch ha defendido, informa el Departament en un comunicado este miércoles.

El conseller ha expuesto los cuatro focos de trabajo del Govern, que está presente en la cumbre a través de los departamentos de Unión Europea y Acción Exterior; de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

El Govern plantea avanzar en la implementación de los Acuerdos de París de 2015 hacia la neutralidad climática, consolidar el camino de la electrificación, alcanzar un acuerdo justo de financiación para que los países del Sur Global tengan recursos para cumplir los objetivos y reforzar la gobernanza multinivel en coordinación con los organismos internacionales competentes y el Pacto del Futuro de Naciones Unidas.

"LEALTAD Y DIÁLOGO"

"Si queremos ser eficientes, debemos colaborar en todos los niveles institucionales, desde la lealtad y el diálogo", ha dicho Duch, que ha subrayado la importancia de ir más allá de la implementación y de tener presencia e influencia en los espacios donde se toman las decisiones.

"Las regiones queremos ser parte activa de las discusiones", ha puntualizado, tras explicar cómo la cooperación catalana al desarrollo, especialmente activa en países como Senegal o Mozambique, procura ofrecer los instrumentos precisos para que las instituciones y comunidades locales apliquen las mejores soluciones.