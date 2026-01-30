Govern y UPC crean un centro de innovación y gestión de estaciones de esquí en Camprodon (Girona)

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS)

La Generalitat y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han firmado un acuerdo de colaboración para la creación del Centre d'Innovació de la Muntanya i la Neu (CIM Neu), con sede en Camprodon (Girona), y que servirá tanto como centro de investigación como de control y gestión de las estaciones de esquí de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Así lo han explicado este jueves la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el rector de la UPC, Francesc Torres, acompañados del presidente de FGC, Carles Ruiz; el alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, y el vicerector de la UPC, Jordi Berenguer.

La ubicación escogida ha sido el edificio modernista Can Roig en el citado municipio, en el que FGC prevé ubicar "el primer centro" de control integrado de todos los datos de las estaciones de esquí públicas de la Generalitat, similar al que cuentan otros servicios de la empresa pública como son las líneas ferroviarias, ha explicado Ruiz.

El espacio servirá también como un centro de investigación e innovación, a través de una "colaboración estratégica" con la UPC, y en la que se llevarán a cabo diferentes actuaciones para impulsar el talento joven, la sostenibilidad o el tejido empresarial de la zona.

Por el momento, el proyecto no cuenta con un presupuesto cerrado, aunque sólo la renovación del edificio requerirá de medio millón de euros, ni con un plan de gobernanza: "La gestión la estamos haciendo desde FGC para conseguir desarrollar los proyectos, y contamos con la colaboración de los diferentes agentes que participan en estos", ha dicho el presidente de FGC.

CENTRO INVESTIGACIÓN

Ruiz se ha referido a la UPC como un "socio prioritario, estratégico y de referencia" en el impulso del centro, que además de centralizar el control de las estaciones de esquí también servirá como un espacio de referencia para el desarrollo de proyectos de innovación vinculados a la montaña.

"La UPC aporta talento y grupos de investigación, mientras que FGC aporta datos y recursos para la investigación aplicada", ha detallado la consellera de Territorio durante la presentación del proyecto, lo que permitirá, en sus palabras, pasar de la teoría a la práctica.

Desde la UPC, su rector ha valorado que "esta colaboración no es sólo un acuerdo académico, sino un motor de transformación de los entornos de montaña, que favorecerá de manera directa la transmisión de conocimiento entre la universidad, la empresa pública, la empresa privada y las entidades del territorio".

Así, el acuerdo entre el Govern y la UPC contempla cinco actuaciones básicas, como el desarrollo de prácticas y diferentes trabajos de final de grado y máster para los estudiantes de la UPC enfocados en la montaña, la creación de un centro para la búsqueda de soluciones ante el cambio climático o el fomento del emprendimiento y creación de empresas de base tecnológica.

Ruiz ha destacado que en un momento de cambio climático, para poder dar con soluciones que mantengan la actividad en las comarcas de montaña, se necesitaba "un instrumento para planificar este futuro".

Las diferentes soluciones tecnológicas que se desarrollen en el CIM Neu se probarán en las estaciones Vall de Núria y Vallter, actuando como 'living labs' de los resultados de las investigaciones, que estarán centradas en solucionar problemas medioambientales y la descarbonización de las montañas.

CALENDARIO

Los próximos pasos del proyecto pasan por licitar la obra del edificio en el que estará ubicado el centro, con un plazo previsto de dos meses, ha explicado el alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, con el objetivo de que estén finalizadas para septiembre u octubre de este año.

Hasta entonces, Can Roig podría empezar a acoger algunos de los proyectos de investigación iniciales, y se llevarán a cabo los primeros encuentros y acciones a finales de abril.

CONTROL CENTRALIZADO DE FGC

La idea de crear un único centro integrado de datos para las estaciones de esquí de FGC se enmarca dentro de la estrategia de la empresa pública de centralizar la gestión de los datos de sus diferentes servicios para mejorar la gestión de los mismos y acabar con posibles "debilidades".

"Cuando hubo el apagón, sí que hubo sistemas sobre los que pudimos seguir manteniendo el control y la comunicación, como es el de las líneas metropolitanas de los trenes, pero FGC está desplegada por todo el territorio y costó mucho hacer el seguimiento de las líneas como cremalleras u otros trenes que no teníamos integradas", ha explicado Ruiz.

Así, el proyecto a largo plazo, ha detallado el presidente de FGC, pasa por tener un sistema que permita, en casos como el del apagón, "tener una visión total de la compañía", primero con sistemas de control integrados para cada uno de los servicios que más adelante estarán en contacto con una gran plataforma de datos de FGC.