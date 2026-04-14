El Govern ve "línea roja" pactar con la extrema derecha, tras la crisis del PSC en Ripoll (Girona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante la rueda posterior al Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que los pactos con la extrema derecha son una "línea roja" del Govern, tras la crisis del PSC en Ripoll (Girona) después que sus 2 concejales facilitaran con una abstención que la alcaldesa y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, aprobara los presupuestos municipales.

"No hay margen de colaboración con las fuerzas de extrema derecha, y con Aliança Catalana tampoco. Lo hemos demostrado en el pasado, en el presente y en el futuro. Es un proyecto absolutamente contrario a lo que defiende el Govern", ha dicho en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Ha afirmado que desde el Govern desconocían la posición de los concejales, y que fue una "decisión propia" de los ediles, que ha recordado que reconocieron su error y que no calcularon el impacto de la decisión más allá de Ripoll.

Ha dicho que la no colaboración con estos partidos es una línea que el Ejecutivo ha marcado y que es muy clara, y que "los grupos municipales de la fuerza política que da apoyo al Govern deben mantener".

"No sé si hay más contrario a las políticas que practica la Aliança Catalana que los valores que encarna el PSC. No se puede apoyar un presupuesto que avala la aplicación de estas políticas de extrema derecha", ha argumentado.

ASESOR ENRIC PÉREZ

El líder municipal del PSC en Ripoll, Enric Pérez, ha ocupado un cargo en la conselleria de Paneque como asesor, y este mismo martes ha solicitado a Paneque su cese del mismo, petición que la consellera ha aceptado.

"Valoro el trabajo realizado por Enric Pérez en el Departamento, en diferentes ámbitos desde el gabinete. Esta ha sido su voluntad y, por tanto, una vez trasladado, también le he trasladado yo misma que aceptaba su renuncia", ha afirmado.

Según Paneque, Pérez realizaba tareas vinculadas al ámbito de la movilidad, principalmente, pero también de acompañamiento en general en otras cuestiones vinculadas a las acciones de la conselleria en algunos municipios.