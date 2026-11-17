Una sesión en la facultad - UIC

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grado en Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha cumplido 20 años con más de 1.100 médicos formados y 12 promociones, informa este martes en un comunicado.

Los celebraciones se harán durante el curso y empezarán con el XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud (Sedem), del 19 al 21 de noviembre en el Campus de Sant Cugat (Barcelona).

Esos tres días, una veintena de expertos españoles y extranjeros abordarán las claves para el futuro de la educación médica, como las nuevas tecnologías y la IA, la simulación clínica, el pensamiento crítico y la sostenibilidad en la formación.

ESTHER CALBO

La decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Esther Calbo, ha dicho que celebrarlo "es reconocer el camino recorrido y el impacto en la sociedad de todos los graduados", y que la UIC forma profesionales para cuidar, investigar e innovar en un entorno médico que está cambiando más rápido que nunca.

La universidad destaca que tienen un modelo formativo propio basado en una medicina centrada en la persona, la relación médico-paciente y el aprendizaje experiencial, incluida la simulación en el Centro Integral de Simulación Avanzada (Cisa).

CISA Y UIB HEALTH

El Cisa es "uno de los centros pioneros en España", con 1.000 metros cuadrados, que reproduce con precisión entornos clínicos reales con tecnología avanzada, y simulación ambulatoria, quirúrgica y de hospitalización.

El Grado también incluye el hub UIC Health, con 7 disciplinas que se imparten en este campus, e integrado en el entorno hospitalario del Hospital Universitari General de Catalunya (este forma parte de la red de hospitales universitarios adscritos a la UIC, junto a Hospital General de Granollers, EAP Sardenya, Consorci Sanitari de Terrassa y Hospital Sanitas CIMA).

Las tasa de alumnos aprobados del MIR alcanza una media del 99% de desde el inicio del grado en Medicina, y la universidad tiene 8 docentes e investigadores "entre el 2% de científicos más influyentes a nivel mundial", dos de ellos en Medicina y Ciencias de la Salud según el 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists' de la Universidad de Stanford.