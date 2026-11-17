Granados unto al alcalde de l'Hospitalet y la número 8 de la candidatura - EUROPA PRESS

Celebra que el aumento del SMI que aprueba el Gobierno beneficia a "más de un millón de españoles"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

La número 2 del PSC al Congreso por Barcelona, Eva Granados, ha prometido para la próxima legislatura destinar un 7% del PIB a salud y a eliminar las listas de espera, frente a la apuesta de la derecha en sanidad, que pasa por la "gestión privada".

Lo ha dicho en una intervención ante los medios en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) centrada en las políticas sanitarias, junto al alcalde, el socialista David Quirós, y las candidatas Carmen García-Calvillo (número 8 por Barcelona) e Imán Aisa (16).

Granados ha asegurado que es una cuestión ideológica: "Ni el código postal ni tu nivel económico ni tu origen ni tu sexo deben determinar que no puedas acceder a una buena sanidad de calidad".

Ha reivindicado por ello la apuesta socialista por la sanidad pública, mencionando al exministro del PSC Ernest Lluch, que ha tenido continuidad gracias a los gobiernos progresistas.

Y ha contrapuesto esta visión a la derecha: "Lo vemos en Madrid, donde la aproximación es más de cliente y no de paciente; y en un hospital con fondos públicos y de gestión privada hablaba de sacar de la lista a pacientes que no eran rentables; o en Andalucía, con el escándalo de los cribados del cáncer de mama".

"CAMBIO DE MODELO" EN JUEGO

Se ha referido también al manifiesto que los socialistas catalanes han presentado este martes, que defiende la "importancia de la convivencia" y la diversidad en Catalunya, frente a PP y Vox, que quieren utilizar a Catalunya para sacar votos en el resto de España, ha asegurado.

Ha insistido en que el 29N está en juego un "cambio de época y un cambio de modelo en el estado del bienestar", pero que está detectando movilización y esperanza en el electorado progresista.

SUBIDA DEL SMI

Granados ha excusado la presencia del cabeza de lista, el ministro Jordi Hereu, que participa este martes en el Consejo de Ministros, y ha destacado la aprobación del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).

"Es más de un millón de españoles y españolas que se benefician de este aumento del salario mínimo; es imprescindible que existan estas políticas sociales y estas políticas económicas que redistribuyan la riqueza", ha dicho.