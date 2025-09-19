El Gremi de Pastisseria de Barcelona entregará Postres de La Mercè al alcalde Collboni

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Pastisseria de Barcelona entregará el próximo miércoles al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, unos Postres de La Mercè, que se crearon en 2021 para conmemorar la fiesta mayor de La Mercè (24 de septiembre) y que vuelven este año a cerca de un centenar de pastelerías de la capital catalana.

Estos postres surgieron de forma improvisada durante una comida que el cocinero Jordi Vilà, Premio Nacional de Gastronomía, ofreció al pastelero Antonio Bachour el día de La Mercè de 2021, y de este episodio nació este pastel con base de almendras e higos, informa la entidad gremial en un comunicado este viernes.

Un año después, el Gremi decidió participar en esta iniciativa y compartió con sus establecimientos agremiados la receta de este pastel conmemorativo, y para este año prevé que cerca de un centenar de pastelerías los exhiban en sus escaparates.