Grup Impuls per Girona alerta del "grave e incuantificable" impacto del corte de Rodalies

GIRONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grup Impuls per Girona (GIG) ha alertado del "grave e incuantificable" perjuicio para las empresas y los ciudadanos del, en sus palabras, caos ferroviario de los últimos días en Rodalies, en un comunicado este jueves.

La entidad agrupa las cámaras de la provincia de Girona, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (Foeg), Pimec y Fòrum Carlemany, y ha señalado que la red ferroviaria catalana está "deteriorada por la falta de inversiones estructurales y mantenimiento".

"Incluso la administración estatal se ha visto obligada a reconocer que la falta de inversiones y la antigüedad de la infraestructura han contribuido a la situación actual", ha añadido.

Ha añadido que "esta situación no es un accidente aislado, sino la manifestación de un problema más profundo" por la desinversión en infraestructuras, que ha dicho que ha llegado a niveles críticos, textualmente.

La entidad ha lamentado que este problema es "la punta del iceberg de un país que sufre una grave desinversión en ámbitos esenciales" como la educación, la sanidad y otros servicios públicos.