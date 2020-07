El grupo de trabajo Catalunya 2022 llama a toda la comunidad a participar de un plan postcrisis

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo independiente Catalunya 2022 impulsado por la Generalitat para crear un plan de cara al 2022 para afrontar la crisis ha remitido una carta a diferentes actores catalanes para que hagan sus propuestas hasta el 14 de septiembre.

Lo ha explicado la coordinadora del grupo Victòria Alisna, en una rueda de prensa que ha compartido con el otro coordinador, Genís Roca, y en la que ha concretado que la llamada a la participación va dirigida a "todos los actores institucionales, a las entidades que representan al mundo social y empresarial".

"Es una llamada a la participación abierta a todo el mundo, a nivel individual y grupal, que quieran contribuir", ha expresado Alsina que ha destacado que también se solicitan planes, por ejemplo empresariales, previos a la pandemia de Covid-19, pero que consideren que pueden ser útiles en 2022 para la recuperación de Catalunya.

Roca ha concretado que la idea del grupo es hacer un análisis de las ideas recibidas y, a partir de octubre "asumirá su responsabilidad y hará una selección" para elaborar un plan que pretenden entregar al Ejecutivo catalán en febrero de 2021.

Ha concretado que, para seleccionarlas, tendrán en cuenta las propuestas que sean realistas e implementables en 2022: "No haremos una carta a los reyes. No se propondrán cosas que no sean realistas".

Esta priorización es un encargo que realizaron el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès, en una reunión que mantuvieron con el grupo el 29 de junio: "Nos pidieron: Por favor, priorizar. No vengáis con 1.000 acciones"

Ha recordado que su grupo tendrán una propuesta para un Govern que ya no será el de ahora, ya que la legislatura termina en diciembre de 2021, con lo que insisten en que no trabajan para un gobierno sino que quieren hacer "un plan de país, un regalo" para el próximo ejecutivo.

En ese sentido, las recomendaciones que incluirá el proyecto irán dirigidas al Govern, pero también al Gobierno central, a los ayuntamientos, a las empresas, a las entidades de la sociedad civil y a la ciudadanía en general.

Han anunciado que se han puesto en contacto con todos los grupos parlamentarios con la intención de trasladarles el mensaje de que el plan no va dirigido hacia un gobierno porque desconocen "qué grupos estarán representados" en él.

El grupo de trabajo está formado por 30 personas --15 hombres y 15 mujeres-- de diversos perfiles, que trabajan desde diferentes ciudades y emulan a grupos de expertos independientes de otros países a los que los gobiernos les han pedido realizar diagnósticos y planes de reimpulso.