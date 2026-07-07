GrupOlivaMotor representará las marcas Renault y Dacia en la provincia de Tarragona

Instalaciones de GrupOlivaMotor - GRUPOLIVAMOTOR

TARRAGONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

GrupOlivaMotor ha llegado a un acuerdo para asumir la representación de las marcas Renault y Dacia en las comarcas de Tarragona y prevé que las nuevas instalaciones del polígono Les Gavarres, donde se ubicará el concesionario, entren en funcionamiento a finales de julio.

Este es "un paso que refuerza su proyecto de crecimiento y su compromiso con la movilidad en el territorio", informa la compañía en un comunicado este martes.

El presidente de GrupOlivaMotor, Santiago Oliva, ha destacado que esta nueva etapa se afronta con mucha ilusión y un firme compromiso con los clientes de Renault y Dacia: "Nuestra voluntad es ofrecer un servicio integral, manteniendo los estándares de calidad que nos caracterizan".