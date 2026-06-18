Guardia Civil incauta 59 armas blancas en un dispositivo en 15 locales de la Costa Brava (Girona)

Armas blancas prohibidas decomisadas en el dispositivo en 15 locales de la provincia - GUARDIA CIVIL

GIRONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Especialistas de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Girona decomisaron el pasado 4 de junio un total de 59 armas blancas en 15 comercios de la Costa Brava, cuyo operativo destapó su venta prohibida en locales de venta de artículos de turismo y souvenirs, informa en un comunicado el Instituto Armado.

La actuación se llevó a cabo en un total de 15 comercios turísticos, ubicados en las localidades de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d'Aro y Empuriabrava, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente relativa a la comercialización y tenencia de armas blancas.

El despliegue de este operativo tuvo como finalidad prevenir la circulación ilegal de este tipo de armas y el cuerpo seguirá desarrollando dispositivos de este tipo en la provincia.