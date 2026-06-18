Guardia Civil incauta 59 armas blancas en un dispositivo en 15 locales de la Costa Brava (Girona)

Armas blancas prohibidas decomisadas en el dispositivo en 15 locales de la provincia
Armas blancas prohibidas decomisadas en el dispositivo en 15 locales de la provincia - GUARDIA CIVIL
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 18 junio 2026 10:32
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GIRONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Especialistas de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Girona decomisaron el pasado 4 de junio un total de 59 armas blancas en 15 comercios de la Costa Brava, cuyo operativo destapó su venta prohibida en locales de venta de artículos de turismo y souvenirs, informa en un comunicado el Instituto Armado.

La actuación se llevó a cabo en un total de 15 comercios turísticos, ubicados en las localidades de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d'Aro y Empuriabrava, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente relativa a la comercialización y tenencia de armas blancas.

El despliegue de este operativo tuvo como finalidad prevenir la circulación ilegal de este tipo de armas y el cuerpo seguirá desarrollando dispositivos de este tipo en la provincia.

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