La Guardia Civil interviene 4.600 gafas de sol presuntamente falsificadas

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha intervenido 4.600 gafas de sol presuntamente falsificadas en Badalona (Barcelona), informa la Benemérita en un comunicado este miércoles.

El comunicado íntegro afirma: "El pasado día 28 de agosto fue difundida por la Guardia Civil de Barcelona una nota de prensa en la que se informaba acerca de la intervención el día 26 de julio en Badalona (Barcelona) por la Patrulla Fiscal y Fronteras de Premià de Mar de 40.600 gafas de sol de una conocida marca, presuntamente falsificadas.

La cantidad real de gafas intervenidas fueron 4.600, consignando en la nota 40.600 por un error en la transcripción de la información.

Como resultado de la incautación fue investigada la titular del establecimiento como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial".