La Guardia Civil interviene en Girona 5.342 productos ilegales para tatuajes y 'piercings'

Material ilegal de 'piercings' y tatuajes incautado - GUARDIA CIVIL

GIRONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Girona ha intervenido 5.342 herramientas de 'piercings' y tatuajes que incumplían la normativa sanitaria europea, después de inspeccionar varios locales de marzo a junio.

Centros en Girona, Lloret de Mar y Platja d'Aro (Girona) usaban productos ilegales, y se han incautado 2.073 agujas, 3.022 'piercings', 139 envases de tinta, 45 herramientas y 53 productos cosméticos, informa la Guardia Civil en un comunicado este jueves.

Las actuaciones de los agentes se han desarrollado no solo por la entrada de productos ilegales en la Unión Europea, sino también por incumplimiento de normativa estatal y autonómica.

Se han levantado hasta 84 actas por infracciones administrativas, y el material incautado está valorado en 21.856 euros.

Todos los productos se han enviado al Departamento de Aduanas de la Jonquera para su destrucción, y a los departamentos de Sanidad y Salud de los ayuntamientos afectados.