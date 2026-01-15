Guardia Civil de Tarragona acoge una sesión sobre amenaza terrorista en infraestructuras críticas

Jornada de la Guardia Civil de Tarragona. - GUARDIA CIVIL

La Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona acogió este miércoles una jornada especializada sobre terrorismo en infraestructuras críticas y estratégicas, durante las cuales se trató tanto la acción física como las actuales amenazas híbridas que pueden afectar a este sector.

La sesión contó con la participación de profesionales de distintos ámbitos relacionados con la seguridad pública y privada, incluyendo miembros de la Guardia Civil, informa el instituto armado este jueves en un comunicado.

La jornada se desarrolló dentro del marco de cooperación interinstitucional para el refuerzo de las capacidades de respuesta ante amenazas complejas, haciendo especial hincapié en la protección de estas infraestructuras ante posibles amenazas terroristas.

De esta forma la jornada se inició realizando una ponencia sobre la gestión de ciberataques en estas infraestructuras, tratando el análisis de riesgos de las mismas, la tipología de ciberataques y su gestión en caso de producirse.

DRONES

Seguidamente se desarrollaron diversas ponencias sobre la gestión ante otro tipo de amenazas, como el posible empleo de drones para la obtención de información o el ataque directo a una infraestructura, y se trató la situación actual del fenómeno yihadista y el proceso de radicalización de los actores solitarios.

Por último, se desarrolló una ponencia específica sobre la colaboración público-privada, exponiendo el sistema Enisea, destinado a la evaluación de los niveles de seguridad aeroportuaria mediante la formación especializada y la realización de propuestas de mejora.

La necesidad de una cooperación constante entre organismos públicos y empresas privadas de seguridad fue un mensaje repetido a lo largo de la jornada.