La Guàrdia Urbana cifra en 1.000 los asistentes a la manifestación docente y los sindicatos en 8.000

Manifestación de docentes en el centro de Barcelona para reclamar mejoras laborales y contra el preacuerdo este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana ha cifrado en 1.000 los asistentes a la manifestación docente en Barcelona, mientras los sindicatos convocantes contrarios al preacuerdo educativo --CGT, Intersindical y COS-- han elevado la cifra hasta los 8.000 asistentes.

La manifestación, que se ha iniciado hacia las 12.30 horas, ha recorrido el paseo de Gràcia hasta la calle Diputació donde ha virado para bajar por Pau Claris hasta la plaza Urquinaona, donde se encuentra la sede del Consorci d'Educació de Barcelona.

Esta movilización se celebra en medio de la consulta telemática en la que se pregunta a los docentes por el preacuerdo alcanzado por la Conselleria de Educación de la Generalitat con los sindicatos Ustec·Stes y Aspepc·Sps, y que CGT e Intersindical rechazan.