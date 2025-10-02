La Guàrdia Urbana cifra en 15.000 los manifestantes por la Global Sumud Flotilla en Barcelona

Cientos de personas durante una concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en la Plaza de la Carbonera de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha confirmado la asistencia de 15.000 personas en el momento de mayor afluencia a la concentración de este jueves en la capital catalana tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla por el Ejército israelí el miércoles.

La concentración ha comenzado a las 18.00 horas en la plaza de la Carbonera, donde han confluido varias columnas, y un grupo numeroso de manifestantes ha intentado acceder a la Ronda Litoral, pero un cordón de los Mossos d'Esquadra se lo han impedido.

En paralelo, otra columna se ha desplazado hacia el World Trade Center, donde han arrojado pirotecnia contra los mossos, que han desplegado en las inmediaciones del World Trade Center media decena de furgones policiales, con conatos de carga para mantener el cordón policial.

Asimismo, otro grupo ha iniciado una acampada en la plaza de la Carbonera impulsada por la Global Sumud Flotilla, el Global Movement to Gaza y otras entidades sociales y sindicales.

Allí se han levantado una decena de carpas -algunas de cocina- y un miembro de la organización ha explicado a Europa Press que la intención es acampar "al menos" hasta el sábado, cuando está convocada una manifestación unitaria por Palestina.