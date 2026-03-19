Hallado un cadáver en la playa del Somorrostro de Barcelona donde buscaban al joven desaparecido

Archivo - Una exhibición de la Policía Marítima durante la presentación del plan de verano de la Policía Marítima del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, en Port Marina Vela, a 21 de julio de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la presentación, h - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han localizado este jueves sobre las 18.40 horas el cadáver de una persona en la playa del Somorrostro de Barcelona, un punto que desde este miércoles efectivos de la unidad subacuática y marítima peinan para tratar de encontrar a un joven desaparecido.

Según informan fuentes del cuerpo catalán en un comunicado, el cadáver ha sido encontrado en el agua y ahora se han iniciado las gestiones para identificar al cuerpo.

La policía catalana recibió una denuncia la madrugada del martes después de que este joven, procedente de Chicago, no regresara al apartamento donde se alojaba y fuera visto por última vez en una discoteca de la Vila Olímpica de la capital catalana.

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