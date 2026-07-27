Hallan en Empúries (Girona) un fragmento cerámico griego que podría representar una sirena

Fragmento cerámico griego que podría representar una sirena hallado en Empúries (Girona) - MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

GIRONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos arqueológicos en el yacimiento de Empúries (Girona) han hallado un fragmento cerámico con un rostro femenino que podría representar una sirena, que formaba parte de un 'askos', un recipiente utilizado por los griegos para contener y abocar pequeñas cantidades de aceite, vino o miel.

Según ha informado este lunes el Museu d'Arqueologia de Catalunya, se trata de un hallazgo poco habitual ya que en el yacimiento no se había documentado hasta ahora ningún 'askos' decorado con esta figura mitológica y no es frecuente encontrarlos en contextos domésticos como el patio de una casa del barrio portuario donde se ha encontrado, ya que este tipo de piezas suelen vincularse a entierros o usos rituales.

Sin embargo, los arqueólogos no descartan una relación con el santuario erigido en el mismo sector del yacimiento entre finales del siglo VI e inicios del V a.C.

El Museu d'Arqueologia de Catalunya en Empúries concluyó la semana pasada el 80 Curso Internacional de Arqueología en el que participaron una treintena de estudiantes y que, bajo la dirección de los arqueólogos del yacimiento, se centró en tres sectores del antiguo barrio portuario de la Neápolis, al norte del recinto griego.

TRAZADO URBANO

Además de este fragmento cerámico con rostro femenino, los trabajos han permitido constatar que la disposición de las calles del barrio portuario se mantuvieron desde el momento fundacional de la Neápolis --la ciudad nueva-- hasta el fin de su ocupación.

El trazado urbano de esta zona se organizaba a partir de tres vías, una calle principal de este a oeste que delimitaba el barrio del resto de la ciudad y dos calles perpendiculares que bajaban hasta el límite del puerto, con pequeñas variaciones puntuales derivadas de la reedificación de viviendas a lo largo del tiempo.

Los trabajos han permitido documentar un espacio de paso posiblemente vinculado a un primer lugar de culto del sector durante la segunda mitad del siglo VI a.C., una casa griega del siglo V a.C. con una chimenea bien conservada y parte de un edificio de época helenística que contaba con un depósito, quizás ornamental, construido en el siglo III a.C.