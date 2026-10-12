Haupt (Seat) vincula el futuro de Seat a los plazos del fin de la combustión en Europa

Haupt este lunes en el Paris Motor Show - EUROPA PRESS

Pospone lanzar nuevos Cupra hasta 2030 y actualizar los modelos existentes

PARÍS (FRANCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha vinculado el futuro de Seat con los plazos que se den en la UE para seguir vendiendo vehículos de combustión y ha descartado que los planes de la compañía pasen por electrificar los modelos de la marca.

En declaraciones a los periodistas en el Paris Motor Show 2026, que se celebra desde este lunes en la capital francesa, ha dicho que "la regulación es la que va a marcar el camino" y que podría ocurrir un escenario de futuro en que desde la marca y el grupo se decida que la marca no continúe.

Ha añadido que la decisión dependerá también del comportamiento de los consumidores, y ha explicado que desde la compañía se está trabajando en contramedidas para mantener atractiva la marca Seat tras las informaciones sobre un posible fin de la marca.

En este contexto, ha recordado que Seat sigue siendo una marca potente y una buena apuesta, y que, aunque esta discontinuación sucediera, existiría un margen de 15 años en que se seguiría dando servicio a los consumidores con vehículos Seat.

FUTURO CUPRA

Sobre el futuro de la marca Cupra, ha recordado que en 8 años se han lanzado 8 modelos, y que los planes pasan por mantener el éxito de estos vehículos y, a largo plazo, "amortizar" la inversión realizada.

También ha dicho que el momento de lanzar una segunda ola del portfolio de Cupra estará marcado por la llegada de la plataforma SSP (Scalable System Platform) que está desarrollando el grupo, algo que asegura que no se verá en esta década, y en el proceso se irán actualizando los modelos que ya están en el mercado.

PLANTA DE MARTORELL

Sobre la posibilidad de instalar una segunda plataforma eléctrica en la planta de Martorell (Barcelona), ha explicado que la decisión, que va a cargo del grupo, se tomará en un plazo de 2 años, y ha abogado por seguir aumentando la competitividad de la fábrica para intentar asegurar una posición atractiva para la inversión.

También ha negado la posibilidad de que se ceda una de las líneas de la planta a otra compañía: "Somos una fábrica muy productiva y queremos la capacidad totalmente para nosotros".

Preguntado por un posible efecto de las elecciones generales en España, ha respondido que la colaboración con las administraciones "siempre ha funcionado muy bien" y que tras los comicios seguirán manteniendo esta relación con el partido que gobierne.