El 'health tech' español anticipa en el 4YFN los futuros diagnósticos y telepresencia médica

Archivo - Varios cooperantes en el quirófano del hospital de campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Sycai anticipa cánceres abdominales y Zerintia conecta equipos médicos

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El sector del 'health tech' español, representado por 'startups' como Sycai Medical y Zerintia HealthTech, ha expuesto en el 4YFN, evento dedicado a empresas emergentes paralelo al Mobile World Congress (MWC), soluciones que anticipan cómo serán los diagnósticos y la telepresencia médica del futuro.

Ante problemas como la sobrecarga de trabajo y la necesidad de una mayor coordinación entre facultativos o incluso centros médicos, estas compañías se han propuesto cambiar las reglas del juego en el MWC, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

En declaraciones a Europa Press, expresan que sus áreas de especialización les han facilitado acceder a subvenciones y préstamos, así como una mejor interlocución con administraciones nacionales y gobiernos internacionales, lo que les ha permitido crecer con un mayor ritmo pese a su corto recorrido.

SYCAI MEDICAL

La 'health tech' barcelonesa Sycai Medical, fundada en 2020 y creadora de un 'software' de inteligencia artificial para el diagnóstico temprano de cánceres abdominales, ha logrado una tecnología capaz de detectar lesiones en el páncreas hasta nueve meses antes que los métodos convencionales.

Su ceo y fundadora, Sara Toledano, ha explicado que su 'software' actúa como un "vigilante" que analiza automáticamente cualquier TAC abdominal, incluso si la prueba se realiza por motivos ajenos al páncreas o al hígado.

"Un radiólogo tiene que mirar cientos de imágenes en pocos minutos. Nuestro sistema analiza cada 'rodaja' del TAC y alerta si encuentra una lesión accidental", ha puntualizado, añadiendo que la solución mejora estos hallazgos en más de un 60%.

EXPANSIÓN HACIA EE.UU.

La compañía prevé alcanzar una facturación de 500.000 euros este año tras iniciar su fase de comercialización en Europa, donde ya opera en instituciones de España, Portugal, Italia y Alemania.

Tras un inicio centrado en el diagnóstico de la covid-19, Sycai Medical ha levantado cerca de 7 millones de euros, de los cuales 4 millones corresponden a rondas de inversión privada y otros 3 millones a premios y subvenciones públicas.

En este sentido, Toledano ha agradecido el apoyo recibido por el ecosistema catalán, formando parte de redes como Barcelona Activa o Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat.

Tras obtener la certificación europea el año pasado, la empresa centra ahora sus esfuerzos en obtener la aprobación de la FDA para penetrar en el mercado estadounidense.

ZERINTIA HEALTHTECH

Por su parte, Zerintia HealthTech, nacida en Madrid en 2023, está especializada en soluciones de telepresencia médica avanzada, diferencia su propuesta de la telemedicina convencional al integrar en tiempo real la señal de servicios médicos --como en ecografías, quirófanos o UCIs-- en una videollamada entre profesionales.

Su Desarrollador de Negocio Internacional, Carlos Rodríguez, ha subrayado que su tecnología pretende conectar equipos médicos entre sí "para que un especialista pueda guiar una cirugía a distancia o un neurólogo pueda valorar un ictus desde el hospital mientras el paciente aún está en la ambulancia".

La firma centra su actividad en España, donde coopera con 20 hospitales de Catalunya, Comunidad de Madrid o Andalucía, e internacionalmente ha entrado en mercados como Italia, Rumanía, El Salvador, Colombia y Chile.

Destacan sus alianzas con Rumanía, donde ya conecta 120 ambulancias con los centros hospitalarios, y en El Salvador, país en el que acaba de instalar ocho líneas de su plataforma 4RemoteHealth en el Hospital Nacional Rosales.

La empresa también explora aplicaciones en el ámbito militar, conectando a sanitarios en el frente con hospitales de campaña, y en la formación universitaria, permitiendo sesiones inmersivas para cientos de estudiantes de medicina de forma simultánea.

ORIENTE MEDIO, EN EL PUNTO DE MIRA

Rodríguez ha avanzado que la estrategia de expansión de la empresa madrileña se enfoca en acuerdos con distribuidores locales de dispositivos médicos.

Actualmente, la 'startup' ha puesto el foco en Oriente Medio, con distribuidores activos en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tras su participación en la feria Arab Health.

OPTIMISMO FINANCIERO

Zerintia HealthTech prevé alcanzar el punto de equilibrio este ejercicios gracias a la expansión internacional de su plataforma de conexión clínica remota, tras captar dos millones de euros en financiación en 2023.

"Nuestras cuentas están saneadas; el modelo de negocio nos permite tener ingresos recurrentes y con el fuerte 'pipeline' que tenemos para este año, llegaremos al punto de equilibrio", ha argumentado Rodríguez.