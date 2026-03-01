Helena Solà (Foc Nou) deja ERC y critica que el partido se encuentra "sin rumbo ni proyecto"

Archivo - La candidata a la Presidencia de ERC en 2024, Helena Solà (archivo) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata alternativa al presidente de ERC, Oriol Junqueras, a dirigir ERC con 'Foc Nou' en el congreso de 2024 ha anunciado este domingo que abandona el partido, afirma, por coherencia política y dignidad personal ante una deriva que ha convertido ERC en "un partido desorientado, sin rumbo ni proyecto".

En una serie de apuntes en X recogidos por Europa Press ha señalado que "la renuncia permanente no construye ningún proyecto", y ha defendido que ERC no debería iniciar ninguna negociación con el Govern para la aprobación de Presupuestos mientras no se cumplan los acuerdos.

Además, ha criticado que "se ha desdibujado el eje nacional hasta el punto que parece subordinado a otras prioridades" y ha añadido que en el partido existe un déficit de liderazgo y una cultura interna que se ha ido dteriorando.