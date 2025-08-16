Un helicóptero turístico amara en la playa barcelonesa de la Barceloneta sin heridos

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero turístico ha tenido que amarar en la playa de la Barceloneta de Barcelona este sábado hacia las 14 horas, por causas que se están investigando, sin heridos.

El piloto y los tres pasajeros han resultado ilesos y el helicóptero ha podido desplegar cuatro flotadores, han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Para este incidente se han activado los Mossos de la Unidad de Seguridad Ciudadana con la unidad marítima, el Grupo de Seguridad Aérea y Salvamento marítimo.