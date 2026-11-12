Hereu augura una "victoria histórica" del PSC para aupar a Sánchez a la reelección

El candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu, junto a la cabeza de lista en el Senado, Raquel Sánchez; el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el alcalde, Jaume Collboni. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y candidato del PSC por Barcelona a las generales, Jordi Hereu, ha abierto este jueves la campaña electoral en la capital catalana en un acto en el que ha augurado una "victoria histórica" del PSC para que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, revalide la presidencia.

"¡Vamos a obtener una victoria histórica del PSC! Catalunya, nuevamente utilizando el PSC como altavoz e instrumento, hablará alto y claro. Y España necesita que Catalunya hable con mayor claridad y sea escuchada con fuerza. Vamos a certificar una nueva presidencia de Pedro Sánchez", ha dicho Hereu.

Los socialistas han dado el pistoletazo de salida de la campaña de Hereu este jueves con un acto en el Auditori L'Illa ante más de 700 personas, según el PSC, junto a la cabeza de lista en el Senado por Barcelona, Raquel Sánchez; el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Hereu ha reiterado en distintas ocasiones que estas generales son unas elecciones de trascendencia histórica y con una clara disyuntiva: "Debemos escoger entre Pedro Sánchez o Feijóo y Abascal", que es la disyuntiva entre la convivencia y el progreso frente a los que quieren secuestrar la esperanza y la política democrática, según él.

FRENTE AMPLIO "NO HA ESTADO A LA ALTURA"

Ha reivindicado los logros del Gobierno con Sánchez al frente y ha lamentado que "desde el primer día la ultraderecha y la derecha" les negara la legitimidad y buscaran destruir su proyecto con el apoyo internacional de actores como el presidente estadounidense, Donald Trump; el de Argentina, Javier Milei, y el de Israel, Benjamin Netanyahu.

A la derecha, Hereu les ha dicho que no van a ganar, a pesar de lo que creen: "Algunos ya repartían incluso algún cargo. Patéticos, ellos", porque no tienen en cuenta, ha dicho, que los socialistas cuentan con la fuerza de la gente que, ha augurado, les derrotará en las urnas.

En referencia a los partidos a la izquierda del PSOE, ha lamentado que no han estado a la altura del momento y que hayan trinchado su espacio, y también se ha dirigido a Junts: "Ahora no podemos tener a gente en medio. Se tienen que apartar, porque la lucha y el combate están muy claros: vamos a derrotar a la derecha y a la extrema derecha".

Ha añadido que el proyecto del PSC busca 4 años más de progreso, "por Catalunya, por las mujeres, por los jóvenes y por los trabajadores", y que salen a ganar y a por una victoria contundente.

RAQUEL SÁNCHEZ

Raquel Sánchez, por su parte, ha llamado a contagiar esperanza en los 15 días de campaña: "Es lo que se respira hoy en las calles de nuestras ciudades, en las calles de nuestros pueblos".

Sobre la aprobación este jueves del decreto de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso, ha recordado a Maricarmen, y ha contrapuesto lo aprobado a la propuesta del PP, que afirma que se basa en la "liberalización, especulación y ponerse al lado de los más poderosos, de los fondos buitre".

Y también ha dicho que Catalunya no está por la involución y el retroceso, sino por la defensa de sus instituciones de autogobierno, que ve amenazadas por PP y Vox, frente a la apuesta de Pedro Sánchez por la convivencia: "Se la jugó por Catalunya".

MEJORAR RESULTADOS

La campaña de las socialistas empieza con un objetivo claro: que Catalunya sea de nuevo el bastión que fue en 2023 para reeditar el Gobierno de coalición progresista: en 2023 lograron ganar en todas las demarcaciones catalanas y obtuvieron 19 de los 48 escaños.

Sin embargo, el éxito de los socialistas se medirá en si consiguen o no reeditar la coalición progresista, y por ello, la base de su campaña pasará por la movilización de los votantes de izquierda, sobre todo de los indecisos.

Por ello, se desplegarán con actos en todas las demarcaciones catalanas, con una presencia especialmente significativa en Barcelona y su área metropolitana, principal feudo electoral del partido, y se prevé que Pedro Sánchez participe en al menos un acto en la segunda semana de la campaña, en Barcelona.