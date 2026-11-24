Cola para el mitin - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro y candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu, ha reivindicado la apuesta del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, por la convivencia y el reencuentro en Catalunya: "Por eso te han quemado en Ferraz los fascistas".

Lo ha dicho este martes en el mitin central de campaña del PSC, con Sánchez; el presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa; la número 2 por Barcelona, Eva Granados, y el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni.

Hereu ha afirmado que Sánchez ha hecho una apuesta por Catalunya sobre la convivencia, y ha lamentado que haya gente que olvide eso y gente que lo menosprecie "porque son muy poco agradecidos".

Pero precisamente por esta apuesta ha defendido que Catalunya dará la victoria a Sánchez el 29N: "¡Pedro, aquí se te quiere mucho! ¡Se te quiere, se te admira! Y te vamos a dar una victoria que será la victoria que hará posible la victoria de la España progresista. ¡Serás cuatro años más presidente con el calor y los votos de Catalunya!".

Frente a la apuesta de Sánchez, ha criticado que el PP y Vox menosprecien y ataquen "todo lo que tiene que ver con la catalanidad y con Catalunya, con su autogobierno, con la lengua, con la cultura".

GOBIERNAN, INSULTAN Y MIENTEN "JUNTOS"

Hereu ha enumerado algunos avances que ve en riesgo ante un gobierno PP-Vox y ha lamentado que practiquen el machismo, la xenofobia, la homofobia, la censura, el negacionismo climático y que sean "fuertes con los débiles, pero agachen la cabeza con los señores de la guerra", según él.

Ha afirmado que los dos partidos son una misma cosa "porque gobiernan juntos, insultan juntos, mienten juntos, y evidentemente tienen mucho más poder económico".

GRANADOS: "ES MUY FÁCIL: O ADELANTE O ATRÁS"

Eva Granados ha destacado la posición de Sánchez en el ámbito internacional, y que haya defendido la paz y el derecho internacional y que "la seguridad nunca es a costa de los servicios públicos".

Ha reivindicado que los socialistas representan la convivencia y trabajan para "la mayoría social", y que Catalunya será clave para mantener a Sánchez en el Gobierno.

Además, ha alertado de que la derecha pretende atacar derechos como la eutanasia, el aborto y las pensiones: "Así que, si tú no vas, ellos van a por ti", y ha situado al PSC como el instrumento directo y eficaz para evitar la llegada de PP y Vox a la Moncloa.

"Es muy fácil: o adelante o atrás. Fondos buitre o vivienda, salvar bancos o salvar a personas, trabajo precario o indefinido, congelar el salario mínimo o subirlo, privatizar las pensiones o subirlas, derecha o izquierda, Abascal y Feijóo o Pedro Sánchez", ha resumido.